Путин заявил, что Россия продолжит помогать Африке в урегулировании кризисов

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита «Россия-Африка» в четверг, 27 июля, заявил, что Москва продолжит способствовать урегулированию кризисов на африканском континенте, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава государства сказал: «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности»

«Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – сказал Путин и процитировал африканскую мудрость: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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