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Четверг, 27 июля 2023, 21:58 мск

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Израиль дополнительно закупает грузовики для установки водометов для разгона демонстрантов

Фото: historija.info

Министерство финансов Израиля опубликовало отчет, из которого следует, что власти страны закупают дополнительно шесть грузовиков для установки на них водометов, применяющихся для разгона демонстраций, – сообщает в четверг, 27 июля, сообщает израильское издание Calcalist.

Со ссылкой на отчет главного аудитора израильского минфина издание пишет, что «генеральный аудитор министерства финансов опубликовал на этой неделе тендер по приобретению 77 грузовиков. При этом, наряду с грузовиками-рефрижераторами, грузовиками с гидравлическими пандусами и грузовиками для перевозки заключенных в тендере указаны шесть грузовиков для установки на них водометов. В условиях конкурса они обозначены как «машины для разбрызгивания воды».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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