Байден в целях борьбы с глобальным потеплением предложил покрасить крыши в белый цвет

Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии Combating the climate crisis (Борьба с климатическим кризисом) в четверг, 29 июля, заявил, что от последствий экстремальной жары ежегодно погибают 600 человек, и предложил для спасения от глобального потепления перекрасить все крыши в белый цвет, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Власти страны тратят 100 миллиардов в год на борьбу с жарой. У нас есть несколько программ: от предоставления людям возможности получать помощь до покраски крыш в белый цвет. Поменять окна и двери и получить за это налоговые стимулы, чтобы победить жару. Так что кондиционеры – не панацея. Есть целый ряд программ, и пока мы переживаем волну жары, они хорошо работают».

Вашингтон, Иван Бабурин

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