Возглавляемая США Коалиция за сутки нарушила 15 протоколов деконфликтации в небе над Сирией

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге в четверг, 27 июля, заявил, что так называемая «международная антитеррористическая коалиция» возглавляемая США за сутки нарушила 15 протоколов деконфликтации, связанных с полетами беспилотников.

В ходе общения с журналистами контр-адмирал Гуринов сказал: «Со стороны так называемой «международной антитеррористической коалиции», возглавляемой США, за сутки зафиксировано 15 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей «Рафаль» и одной парой истребителей «Тайфун» Коалиции»

«США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в опасных сближениях. При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации «коалиции», осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», – подчеркнул зам.руководителя ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»