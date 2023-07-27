СМИ: Генсек ООН назвал российские поставки зерна в Африку «горсткой пожертвований»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в четверг, 27 июля, заявил, что «горстка пожертвований» не сможет компенсировать «драматические» последствия от выхода России из «зерновой сделки», – сообщает CNN.

Во время выступления перед журналистами в Нью-Йорке Гутерриш сказал: «Вывод с рынка миллионов и миллионов тонн зерна согласно законам экономики приведет к росту цен. Цены станут выше чем те, которые могли бы быть при нормальном доступе украинского зерна на международные рынки. Это повышение цен будет оплачено всеми и повсюду, но сильнее всего ударит по развивающимся странам».

«С помощью горстки пожертвований некоторым странам мы не исправим это драматическое воздействие выхода России из «зерновой сделки», которое затрагивает всех и повсюду», – подчеркнул генсек ООН.

«Комментарии генсека ООН прозвучали после того, как президент Владимир Путин ранее в четверг заявил, что Россия отправила почти 10 миллионов тонн зерна в Африку, обвинив западные санкции в том, что они препятствуют действиям Москвы по отправке продуктов нуждающимся странам», – отмечает автор заметки в CNN.

При этом Антониу Гутерриш подчеркнул, что «ООН продолжит взаимодействие с Турцией, Украиной, Россией и другими задействованными странами для восстановления «черноморской инициативы», которая помогла экспортировать почти 33 миллиона тонн зерна из украинских портов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»