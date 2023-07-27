Латиноамериканский центр стратегического анализа (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) в четверг, 27 июля, опубликовал статью, в которой говорится, что союзники Киева начали испытывать усталость от необдуманных действий президента Украины Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, – сообщают СМИ.

Обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в своем материале для Латиноамериканский центр стратегического анализа пишут: «Союзники уже сыты по горло безответственными выходками Зеленского. США и Европа сами испытывают не лучшие времена из-за конфликта на Украине, так как затяжное противостояние Украины и России уже достаточно истощило их. Более того, все опасаются, что единство Европейского союза может начать разваливаться по мере углубления и затягивания конфликта».

«Армия Украины провалила разрекламированное контрнаступление, а события на фронте выглядят как военное поражение комика Зеленского и его ставленников из США и НАТО. В такой ситуации уже начала обсуждаться возможность приступить к мирным переговорам», – резюмируют авторы публикации.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»