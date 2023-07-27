СМИ узнали, когда США начнут отправку танков Abrams на Украину

Соединенные Штаты планируют в сентябре начать поставки танков Abrams на Украину после их модернизации в Германии, – сообщает в четверг, 27 июля, американское издание Politico .

Со ссылкой на информированные источники издание пишет: «В августе США планируют отправить несколько танков такого типа в Германию, где эта техника пройдет модернизацию. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце. Прежде чем украинские военные смогут приступить к использованию этих танков на поле боя, им предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки на военной базе Графенвер в Германии».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»