Bloomberg: Индия и Бразилия против быстрого расширения БРИКС

Индия и Бразилия не поддерживают быстрое расширение БРИКС, на чем настаивает Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, свои возражения представители Индии и Бразилии озвучили в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге. Именно на нем страны-участницы собираются обсудить расширение группы за счет присоединения Индонезии и Саудовской Аравии.

Как утверждается, опасения Бразилии основаны на том, что вступление новых стран в альянс усилит озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС может стать противовесом союзу США и Европы. Дели и Бразилиа предложат группе привлечь новых участников в статусе наблюдателей. В свою очередь ЮАР не против расширения БРИКС и поддерживает разные варианты членства.

Китай стремится быстрее принять новые государства, чтобы усилить свое политическое влияние, отмечает Bloomberg. В ответе МИД КНР на соответствующий запрос агентства подчеркнули, что добавление большего числа членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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