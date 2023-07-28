Катар выделил Киеву 20 миллионов долларов на поддержку программы «Зерно с Украины»

Глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в Киеве на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в пятницу, 28 июля, заявил, что его страна предоставила Киеву $20 млн. для поддержки продовольственной программы «Зерно с Украины», – сообщает телеканал телеканал Al Jazeera.

В ходе своего выступления Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сказал: «Катар приветствует каждую целевую программу и любой проект, направленный на укрепление продовольственной безопасности и разработку решений в области устойчивого развития. Так, Катар выделил 20 миллионов долларов на поддержку гуманитарной инициативы «Зерно с Украины», которая должна облегчить доступ к сельскохозяйственной продукции странам Африки».

Киев, Иван Бабурин

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