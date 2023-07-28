Военные, захватившие власть в Нигере, назвали нового главу государства

Представитель военных совершивших государственный переворот и захвативших власть в Нигере полковник Амаду Абдраман в пятницу, 28 июля, в эфире государственного телевидения заявил, что новым главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, – передает агентство Reuters со ссылкой на трансляцию.

Как передает агентство, полковник Абдраман заявил следующее: «Генерал Тчиани является главой государства. действие конституции Нигера продолжает оставаться приостановленным».

Ранее сегодня сообщалось, что государственное телевидение Нигера объявило, что генерал Абдурахман Тчиани возглавил Национальный совет спасения родины, взявший на себя власть после совершенного государственного переворота.

Ниамей, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»