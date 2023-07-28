Губернатор Ростовской области призвал «не разгонять панику»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу, 28 июля, после ракетных атак киевского режима на Таганрог и Азов призвал жителей региона «сохранять здравомыслие и не разгонять панику».

В своем обращении к жителям области в своем Telegram-канале Голубев написал: «Уважаемые земляки! Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику! Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области.

Средствами ПВО над территорией Ростовской области 28 июля было сбито две ракеты. Эта информация является достоверной, она подтверждена Минобороны РФ».

«Прошу доверять только официальным и проверенным сведениям», – подчеркнул губернатор Ростовской области.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

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