МИД РФ: Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после террористических атак Киева на Ростовскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетных террористических атак киевского режима на города Ростовской области в пятницу, 28 июля, заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные жесткие меры.

В комментарии Захаровой, размещенном в официальном Telegram-канале российского МИДа, в частности, говорится: «Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры».

«В связи с обстрелом г.Таганрог зенитной ракетой и атакой БПЛА Московской области 28 июля киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру г.Таганрог зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российские системы ПВО смогли вовремя обнаружить и перехватить ракету, обломки которой упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий. По предварительным данным, осколками стекол из выбитых окон ранено несколько человек. Также попытка террористической атаки имела место сегодня на территории Московской области, где средствами ПВО был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет», – сообщила также официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Москва, Иван Бабурин

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