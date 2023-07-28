Путин заявил о согласовании итоговой декларации всеми участниками саммита «Россия – Африка»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, заявил, что участники второго форума «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге согласовали итоговую декларацию.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «По итогам второго саммита Россия – Африка принят пакет документов и подписаны меморандумы, в том числе План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы»

«Мы поработали не зря. В деловом и конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере доверия, взаимопонимания и искренней дружбы состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. А кроме этого в ходе пленарных заседаний, многочисленных двусторонних встреч, тематических круглых столов и панельных сессий подробно были обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности, стабильного и устойчивого развития, культурно-гуманитарного сотрудничества. Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, по наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами континента», – заявил президент России.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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