Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани в итоговом выступлении на втором саммите «Россия-Африка» в пятницу, 28 июля, назвал президента России «братом» и заявил: «если Россия выигрывает, с ней выигрывает и Африка!»

В ходе своего выступления глава Афросоюза сказал: «Спасибо, дорогой брат! Благодарю российский народ за этот братский и очень теплый прием. Еще раз, господин президент, большое спасибо вам! И я хочу вас поздравить, потому что все те решения, которые вы приняли, вы о них не пожалеете. Мы действительно добились успеха. И для президента Путина, который нас пригласил, но и успеха для нас, африканцев. Потому что если Россия выигрывает, с ней выигрывает и Африка!».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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