Участники второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге в итоговой декларации второго саммита выступили против односторонних нелегитимных санкций и заморозки суверенных золотовалютных резервов, – сообщается на сайте Кремля.

В итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Санкт-Петербурге, в частности, говорится: «Выступать против применения нелегитимных односторонних ограничительных мер, включая вторичные, а также практики заморозки суверенных золотовалютных резервов. Подтверждать неприемлемость политического шантажа в отношении руководства третьих стран в целях принуждения к осуществлению подобных мер или оказания воздействия на политический и экономический курс государств».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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