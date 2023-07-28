Председатель Афросоюза: Президент Путин готов к диалогу по Украине, осталось убедить Киев

Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани в итоговом выступлении на втором саммите «Россия-Африка» в пятницу, 28 июля, заявил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу по Украине, осталось убедить киевский режим.

В ходе своего выступления глава Афросюза сказал: «Нужно, чтобы мы добились прекращения огня, потому что война – всегда нечто непредсказуемое. Чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится. Президент Путин показал нам, что вести диалог готов. Теперь нам нужно убедить другую сторону. Надеюсь, у нас это получится».

«Мы выступаем в качестве посредника. Будем говорить с одной и другой стороной. Надеюсь, что добьемся положительных результатов», – добавил Азали Ассумани.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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