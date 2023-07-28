Правительство утвердило новый порядок направления повесток

Правительство России в связи с цифровизацией воинского учета утвердило изменения в Положение о призыве на военную службу, предусматривающие новый порядок направления повесток.

В сообщении пресс-службы правительства России говорится: «Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета».

«Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки в военкомат. Военнообязанные смогут через портал Госуслуг вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре воинского учета (или через военкомат). Повестки о призыве могут направлять по электронной почте, вручать лично в бумажном виде или направлять по обычной почте. При этом на портал Госуслуг будет приходить уведомление в личный кабинет», – сообщили также в кабинете министров РФ.

Москва, Иван Бабурин

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