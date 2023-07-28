Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 28 июля, заявил, что ударом по гражданским объектам киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность, – сообщает РИА Новости.

Комментируя атаку Киева на Таганрог и Азаов, представитель Кремля сказал: «Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года, они ее ярко проявляли в отношении Донбасса, а сейчас – всех других районов».

Москва, Иван Бабурин

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