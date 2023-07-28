Президент Эритреи назвал украинский конфликт войной, объявленной НАТО России

Президент Эритреи Исайяс Афеворки на встрече с Владимиром Путиным на полях второго саммита «Россия-Африка» в пятницу, 28 июля, заявил, что украинский конфликт является «войной, которую НАТО объявила России».

В ходе своего выступления Президент Эритреи сказал: «Я говорю, как мы воспринимаем ситуацию. Когда мы говорим о конфликте между Россией и Украиной, я говорю, что нет никакого конфликта между Россией и Украиной. Это война, которую НАТО объявило России. И это война НАТО не за Россию, это война за гегемонию, за доминирование в мире».

«Вот повестка, сформулированная после окончания холодной войны. Это фантазия о сдерживании России, сдерживании любых сил, которые бросают им (Западу,– прим.ред.) вызов на культурном, технологическом, политическом уровнях. Они стараются сдерживать абсолютно всех. Эта идеология ущербна. Я говорю, что Россия не готовилась к этой войне, несмотря на то, что она знала, что происходит», – заявил Исайяс Афеворки и добавил: «НАТО – ущербная организация, НАТО сейчас в реанимации. И Евросоюз не существует, он находится в палате реанимации. Тридцать лет назад, когда они приняли решение сдерживать Россию, они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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