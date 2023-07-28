Путин пообещал продолжать поддерживать Центральноафриканскую республику

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой на полях второго саммита «Россия-Африка» в пятницу, 28 июля, заявил, что Россия продолжит оказывать практическое содействие.

В ходе своего выступления Путин сказал: «Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счет продвижения ряда перспективных проектов».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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