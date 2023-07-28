Ливия заявила о готовности восстановить с Россией все энергетические проекты

Глава президентского союза Ливии Мухаммед аль-Менфи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях второго саммита «Россия-Африка» в пятницу, 28 июля, заявил, что Ливия готова восстановить все проекты с РФ в области энергетики и инфраструктуры.

В ходе беседы с главой российского государства Мухаммед аль-Менфи сказал: «Я здесь, чтобы подтвердить стратегический характер отношений с Россией. Для Ливии и для всего африканского континента наши отношения имеют богатую историю. И хочу подчеркнуть, что мы нацелены на их продолжение. Ливия готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией в сфере энергетики, инфраструктуры, железных дорог».

В свою очередь Владимир Путин подтвердил, что среди приоритетных направлений между нашими странами – промышленная и транспортная инфраструктура, энергетика: «Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая «ОПЕК плюс» и Форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков».

«Конечно, на повестке дня – вопрос достижения устойчивой нормализации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаем в этом отчет. Россия намерена и далее содействовать продвижению на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Ливийского государства», – подчеркнул президент России.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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