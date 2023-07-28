Белый дом «не поощрил» украинскую атаку на Таганрог

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 28 июля, комментируя ракетный удар Киева по Таганрогу, заявил, что США не поощряют такие действия Украины, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутрь России и не содействуем им».
«Является ли удар по Таганрогу частью контрнаступления, спросите у Киева», – добавил представитель администрации США.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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