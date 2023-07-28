Белый дом заверил, что американских военных в зоне СВО нет, и украинцам они не помогают

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 28 июля, заявил, что военные США, находящиеся на Украине, в боевых действиях участия не принимают и не помогают украинцам, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Заверяю вас, что никто из них не задействован в военных операциях или присутствует на поле боя рядом с украинскими солдатами. Президент ясно дал понять – армия США не будет вести войну на Украине. Они этим не занимались и заниматься не будут».

Отвечая на уточняющий вопрос, может быть, на Украине присутствует спецназ США, который занимается постановкой задач и целей или сбором развединформации, представитель Белого дома сказал: «На Украине нет американских сил, помогающих Украине в боевых операциях. Их нет и на поле боя рядом с украинцами».

«На Украине действительно присутствуют силы безопасности и военный атташе, но они не вовлечены активно в боевые действия на Украине или в боевые действия», – подчеркнул Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»