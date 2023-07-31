Хорватия разрешила Киеву пользоваться своими портами для вывоза зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 31 июля, заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирличем-Радманом договорился об использовании хорватских портов для вывоза зерна с Украины, – передают украинские СМИ.

Согласно сообщению украинского МИДА, Кулеба по итогам встречи с хорватским коллегой заявил следующее: «Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь – это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира».

Глава МИД Украины также поблагодарил Загреб за «солидную» военную помощь.

«Главной темой наших переговоров сегодня, как и традиционно, с другими партнерами, было оружие. Мы обсудили дальнейшую поддержку Хорватии, а также я поблагодарил за уже оказанную помощь. По понятным причинам не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые в скором времени будут реализованы», – сказал глава украинской дипломатии Кулеба.

Загреб, Иван Бабурин

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