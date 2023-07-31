Россия обвинила «функционеров из ООН» в подмене понятий

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 31 июля, на заседании Совета Безопасности заявил, что позиция «ООНовских функционеров» строится на грубой подмене понятий в их ответах на террористические акты Украины, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседаний Совбеза ООН.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «В последнее время все чаще слышим от ооновских функционеров универсальный ответ на любую информацию о все более наглых преступлениях киевской верхушки, включая откровенные теракты, – мол, ничего этого не было бы, если бы не так называемая российская агрессия. Эта позиция строится на грубой подмене понятий».

«Первопричина кризиса на Украине – именно непомерные геополитические амбиции коллективного Запада, устроившего в соседней с Россией стране переворот с приведением к власти агрессивных националистов, ненавидящих все русское и не чурающихся любых методов реализации своих экстремистских целей. Без этого никакая специальная военная операция была бы не нужна», – подчеркнул российский дипломат и добавил, что «отказываясь раз за разом осуждать все более чудовищные акции киевского режима, ООН следует в фарватере западных установок, дающих Зеленскому и его клике карт-бланш на любые преступления – мол, делайте все, что хотите, мы все спишем на российскую специальную военную операцию».

«В итоге уверовавший в безнаказанность Киев пришел к терроризму, которым занимается с нескрываемым упоением. Что дальше: ядерный, химический или биологический терроризм? Вы тоже будете молчать и списывать все на Россию? Ожидаем, что руководство Секретариата ООН все-таки вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости и наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима», – подчеркнул Дмитрий Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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