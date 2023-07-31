В ООН заявили, что с начала СВО на новых территориях России погибли более двух тысяч мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в понедельник, 31 июля, опубликовало отчет, в котором говорится, что с февраля 2022 года на территории новых регионов России погибли более двух тысяч мирных жителей и почти три тысячи были ранены, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН, в частности, говорится, что «с 24 февраля 2022 года на территориях, контролируемых Россией, погибли 2086 и ранены 2921 мирных жителей. …В ДНР и ЛНР были убиты 758 мирных жителей, 2641 человек был ранен. В других регионах были убиты или ранены 1608 человек».

Следует отметить, что УВКПЧ ООН не уточняет, по чьей вине гибнут мирные жители в новых регионах России.

«С февраля 2022 года по состоянию на 30 июля 2023 года в общей сложности на Украине были убиты 9 369 мирных жителей и 16 646 ранены. Около 96% жертв среди гражданского населения связано с применением взрывоопасного оружия», – говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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