Мексика готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине только с участием России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник, 31 июля, на пресс-конференции заявил, что его страна готова помогать в урегулировании украинского конфликта, но при условии участия в этом, как Украины, так и России, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами мексиканский лидер сказал: «Если на поиск решения по достижению мира согласятся и Россия, и Украина, мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут саммит с этой целью, Мексика готова помочь в поиске точек сближения. Но только в этом будут принимать участие и Украина, и Россия».

Мехико, Иван Бабурин

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