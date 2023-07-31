Трамп сообщил, что ждет официальных обвинений «со дня на день»

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 31 июля, заявил, что «со дня на день» ожидает официального предъявления обвинений по делу о своей речи во время штурма Капитолия в январе 2021 года, – сообщают СМИ.

В своей социальной сети TRUTH Social Трамп написал: «Я предполагаю, что со дня на день будет обнародован обвинительный акт от ненормального Джека Смита (спецпрокурора США – прим. ред.) и его предвзятой банды головорезов, относящийся к моей мирной и патриотической речи. Это будет нацелено, чтобы скрыть плохие новости о взятках и вымогательствах, исходящие из лагеря Джо Байдена. Так демократы попытаются вмешаться в выборы 2024 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

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