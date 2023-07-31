Успешность российской военной техники в ходе СВО повысило к ней интерес арабских и африканских стран

Генеральный директор государственной корпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в понедельник, 31 июля, заявил, что интерес к российскому вооружению со стороны африканских и арабских стран повысило успешное его применение в ходе специальной военной операции (СВО), – сообщает телеканал RT.

В интервью телеканалу Михеев сказал: «На поле боя отечественная техника проявила себя великолепно. Она проста в эксплуатации, очень эффективна. Параллельно наши инженерные центры и холдинги смотрят за эффективностью применения российских вооружений, вносят при необходимости свои коррективы».

«В ближайшие четыре-пять лет стоит ожидать поступления более современных систем вооружения, при создании которых учитывался опыт СВО», – добавил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»