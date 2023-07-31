Пекин ограничит экспорт комплектующих к беспилотникам

Министерство коммерции КНР в понедельник, 31 июля, сообщило, что Китай с 1 сентября вводит ограничения на экспорт комплектующих для некоторых БПЛА гражданского назначения сроком на два года.

В сообщении, опубликованном на сайте китайского министерства, говорится: «Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса. Предпринятая мера связана с тем, что в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения продолжает расти риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях. Ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов. Вышеуказанная политика вступит в силу с 1 сентября».

«Указанная мера не означает запрет на экспорт БПЛА из КНР. БПЛА гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур. Для экспортных компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований компетентные органы будут активно принимать меры, такие как общее лицензирование, для поддержки экспорта компаний, соответствующих требованиям», – заявили также в министерстве коммерции Китая.

Пекин, Иван Бабурин

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