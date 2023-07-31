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NewDayNews.ru

Понедельник, 31 июля 2023, 22:58 мск

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В Госдепе против нанесения ударов внутрь России, но Украина имеет право сама выбирать цели для атаки

Фото: pixabay.com

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 31 июля, заявил, что Киев сам может выбирать цели для атак против России, но нанесение ударов внутрь РФ Соединенные Штаты не поддерживают, – сообщают СМИ.

Комментируя попытку атаки украинских дронов по Сити-центру в Москве, Миллер сказал: «Я бы не согласился с интерпретацией того, что означают символические центры. Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины. Но, как мы говорили неоднократно, решение о том, как вести эту войну, решать Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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