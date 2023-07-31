«Талибы»* запретили выдавать паспорта должникам и уголовникам

Официальный представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани в понедельник, 31 июля, заявил, что правительство ввело ограничения на выдачу паспортов должникам и судимым, в том числе, по уголовным делам, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Абдул Матин Кани написал: «Паспорта Афганистана теперь не будут выдаваться лицам, в отношении которых соответствующие органы ввели запрет из-за невыполнения долговых или других обязательств, а также имеющим судимость по уголовным, гражданским и экономическим делам. Корме того, паспорт не смогут получить лица, которым запрещен выезд за границу».

*Организация признана террористической

Кабул, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»