Боливия официально уведомила БРИКС о желании присоединиться

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта в понедельник, 31 июля, заявил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании присоединиться к БРИКС, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава боливийского МИДа написал: «Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе (БРИКС, – прим.ред.). Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

Ла-Пас, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»