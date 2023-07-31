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NewDayNews.ru

Вторник, 1 августа 2023, 01:05 мск

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Боливия официально уведомила БРИКС о желании присоединиться

Фото: infobrics.org

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта в понедельник, 31 июля, заявил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании присоединиться к БРИКС, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава боливийского МИДа написал: «Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе (БРИКС, – прим.ред.). Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

Ла-Пас, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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