Медведев напомнил украинцам, что за отказ от рукопожатия на турнире в Средние века могли и голову отрубить

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 31 июля, комментируя скандал, разразившийся в мире из-за отказа украинской фехтовальщицы пожать протянутую руку российской спортсменке, заявил, что в Средние века за такое могли бы и голову отрубить.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так».

Москва, Иван Бабурин

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