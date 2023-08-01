Лондон отказал Москве в визах на мероприятие ООН

Британское правительство отказалось выдать визы российским делегатам на мероприятие ООН в Лондоне. Министерство иностранных дел РФ заявило, что Великобритания нарушила международные обязательства.

Сессия Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН проходила в Лондоне с 23 по 28 июля. Международная морская организация пригласила российских специалистов поучаствовать в мероприятии. Генассамблея ООН и Конференция ФАО уполномочили российских делегатов представлять их на сессии.

Но россияне не попали в Лондон.

«Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам. Сожалеем, что Великобритания решила не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО», – говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

В дипмиссии назвали подобное поведение безответственным и неприемлемым в рамках международного права.

«Такое поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого «международного порядка, основанного на правилах», – подчеркнули в постпредстве.

Ранее в МИД РФ отмечали, что США намеренно создают препоны работе российских дипмиссий. А процедуру получения виз сделали «настолько дикой для XXI века, что дальше некуда».

Москва, Наталья Рязанова

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