Белгородские и курские добровольцы теробороны получили оружие

В Белгородской области добровольцам территориальной самообороны выдали оружие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Участники теробороны получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», – цитирует руководителя области ТАСС. По оценке Гладкова, ситуация в регионе остается сложной.

В состав белгородской территориальной обороны входят около 3 тыс. человек, вдоль границы с Украиной дислоцируются семь батальонов.

Месяц назад Гладков заявлял, что батальоны теробороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.

В Кремле сочли необходимой выдачу оружия отрядам территориальной обороны в Белгородской области на фоне украинских атак и нападений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия бойцам теробороны осуществляется под тщательным контролем. «Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть», – сказал он журналистам.

Обновлено. Позже стало известно, что оружие выдали и добровольцам территориальной самообороны Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден.

Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в условиях практически ежедневных террористических ударов с территории Украины «мы обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона».

Белгород, Наталья Петрова

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