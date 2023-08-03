В Кремле оценили перспективу создания единой валюты БРИКС

Создание единой валюты в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) вряд ли возможно в ближайшее время. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив при этом, что уже сейчас страны активно используют при расчетах национальные валюты.

По словам представителя Кремля, процесс дедолларизации мировой экономики «неумолимо идет».

«Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах, также, естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты каких-то интеграционных процессов. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», – сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал призыв президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы отказаться от доллара в международной торговле и подумать над созданием единой валюты БРИКС для использования при взаиморасчетах.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что использование национальных валют уже стало «реальностью, которая растет в мировом масштабе». По его словам, к такой практике прибегают не только столкнувшиеся с рестрикциями страны, но и государства, которых санкции не затрагивают, но которые «понимают выгодность этого режима».

Несмотря на то, что инициатива о создании единой валюты БРИКС вряд ли будет реализована на ближайшем саммите БРИКС, «это не значит, что это не нужно обсуждать», добавил Песков. По его словам, обсуждение этого вопроса будет продолжаться.

На ближайший саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР 22-24 августа, намерены приехать 22 страны, еще 20 проявили интерес к мероприятию, отмечали ранее организаторы.

Москва, Наталья Петрова

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