До пяти лет тюрьмы: законопроект о наказании за уклонение от мобилизации осенью внесут в Госдуму

Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации планируется внести на рассмотрение Госдумы этой осенью. Об этом сообщил один из авторов инициативы глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете». Уклонистов предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до пяти лет.

«Мы выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», – прим. ред.) частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет», – рассказал парламентарий, напомнив, что в правительстве России поддержали данную инициативу.

Накануне стало известно, что комиссия кабмина по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.

Депутат объяснил необходимость нововведения тем, что нужно как минимум «восстановить… статус-кво, выровнять ситуацию». «Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена», – пояснил Картаполов.

Более того, указал он, «военная служба – это государственное дело, и если человек «нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения – он должен понести наказание».

По словам Картаполова, авторы инициативы планируют внести законопроект в Госдуму в предстоящую осеннюю сессию. «Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости», – считает он.

Надо отметить, что, согласно действующим нормам УК, за уклонение от призыва на военную службу сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы для освобожденных от военной наказывается арестом на срок до шести месяцев. В Уголовном кодексе при этом не прописана ответственность за уклонение от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени.

Москва, Наталья Петрова

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