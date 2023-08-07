Белый дом продвигает помощь Киеву из-за взятки, полученной семейством действующего американского президента Джо Байдена, считает кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вивек Рамасвами.

Он усомнился, что администрация страны действует в интересах США, когда делает все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Рамасвами сказал, что полученные Байденом деньги были взяткой и напрямую связаны с позицией США.

«Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере 5 млн долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США», – сказал он в эфире телеканала NBC.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти инициировал расследование в отношении президента Байдена и его вовлеченности в коррупционные схемы за рубежом. Итогом разбирательства может стать импичмент главе государства.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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