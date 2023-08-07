Франция перестала помогать Буркина-Фасо из-за поддержки переворота в Нигере

Власти Франции приостановили программы бюджетной и иной помощи для Буркина-Фасо, сообщил французский МИД. Переводы остановили в связи с поддержкой африканской страной переворота в Нигере.

«Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои действия по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки в Буркина-Фасо», – говорится на сайте министерства.

Власти Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любое военное вмешательство в дела Нигера расценят как объявление войны и им тоже. Обе страны заявили о готовности выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки в случае военной интервенции против Нигера.

Бюджетная помощь в Нигер от Франции и ФРГ также перестала поступать после переворота 26 июля, по итогам которого президента Мохамеда Базума отстранили от власти. Ответным решением новых властей Нигера стала приостановка экспорта урана и золота во Францию. Базум признал, что на фоне отказа Запада от поддержки цены на продовольствие в Нигере выросли, начались перебои с электричеством.

Париж, Наталья Рязанова

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