Украинский президент Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На Западе уже устали от него (Зеленского) и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин указал, что судьба «марионеток Вашингтона и Брюсселя» всегда заканчивается одинаково – «от них избавляются». По его мнению, Саакашвили запомнился только жующим галстук. «Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», – полагает Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, а «Россия защитила мирных граждан». Как отметил Володин, режим Саакашвили был «подчеркнуто русофобским», его поддерживали Евросоюз и страны НАТО. То же самое сейчас происходит с Украиной, заявил он.

Володин отметил, что позже Саакашвили, «оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине». С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии, – напомнил спикер Госдумы.

«История повторяется, но теперь с Зеленским», – констатировал Володин.

Москва, Наталья Петрова

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