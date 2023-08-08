Польша отправила еще тысячу солдат к границе с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился отправить к границе с Беларусью еще тысячу солдат. Ими усилят патрули на линии между двумя государствами.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе министр приказал направить дополнительно солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы и участия в операции «Безопасное Подлясье», – приводит сообщение польского Минобороны «Интерфакс».

Варшава 1 августа обвинила Минск в нарушении границы белорусскими вертолетами. В польский МИД вызвали поверенного в делах Беларуси. Минск назвал надуманными обвинения Варшавы. Власти Беларуси заявили, что Польша пошла на обман ради оправдания для наращивания сил у границы.

Варшава, Наталья Рязанова

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