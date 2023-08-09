Посольство РФ на Кипре анонсировало оказание консульских услуг на севере острова

Посольство России на Кипре вскоре начнет оказывать консульские услуги в северной части острова. Об этом сообщил представитель дипмиссии.
Дипломаты приступят к оказанию консульских услуг в северной части города Никосия «в самое ближайшее время», отметили в диппредставительстве, передает ТАСС. Там добавили, что «работа будет вестись на регулярной основе».
Решение оказывать консульские услуги россиянам на севере Кипра не имеет политического подтекста. Речь идет о выполнении российскими властями обязательств перед соотечественниками, проживающими на севере Кипра, отметил представитель посольства.
Он обратил внимание на то, что дипмиссии США, Великобритании, ФРГ, Италии и ряда других стран, занимающиеся консульскими вопросами, работают на севере Кипра уже на протяжении многих лет.
На севере Кипра, по некоторым оценкам, сегодня проживает более 50 тыс. россиян.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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