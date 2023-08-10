Польша нарастит до 10 тысяч число военных на границе с Белоруссией

Польша намерена разместить около границы с Белоруссией около 10 тыс. военных. Глава польского минобороны Мариуш Блащак заявил, что это обеспечит безопасность региона.

«На границе будет около 10 тыс. солдат. Планируем, что четыре тысячи будут непосредственно поддерживать погранохрану, а шесть – будут обеспечивать охрану в регионе», – приводит слова министра «Интерфакс».

Варшава уже отправила к границе дополнительную тысячу военных по просьбе командующего Пограничной службы. Новоприбывшие должны усилить патрули на линии между двумя государствами.

Варшава, Наталья Рязанова

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