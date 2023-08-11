В Конгрессе призвали Байдена решать проблемы США и не тратить деньги на Украину

Власти США должны заниматься проблемами внутри страны, а не тратить бюджетные деньги на проблемы Украины, заявили сразу несколько членов американского конгресса.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин выступила против выделения Украине очередного пакета помощи, пока не решены внутренние проблемы Штатов. Она напомнила, что при администрации президента Джо Байдена долг страны вырос до 32 трлн долларов.

«В условиях, когда пенсионеры с фиксированным доходом едва могут платить за аренду из-за высокой инфляции, число бездомных достигло максимума за все время и более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена на границе, мы не можем позволить себе отправить еще 40 млрд долларов Украине», – написала конгрессвумен в своем блоге.

Похожее мнение высказал конгрессмен Пол Госар. Он призвал Белый дом потратить бюджетные средства на безопасность на южной границе Штатов, а не на убийство в ходе украинского конфликта.

«Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний цент на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, лучше поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются семь миллионов нарушителей», – приводит слова Госара РИА Новости.

Конгрессмен отметил, что многим ветеранам приходится спать на улице, по стране идет волна насилия и преступлений, связанных с наркотиками. Политик призвал Байдена обратить внимание на эти проблемы.

Опрос телеканала CNN показал, что рядовые американцы тоже не согласны, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву помощь. Порядка 55% опрошенных граждан США заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование для Украины. еще 45% сказали, что одобрять действия властей для помощи Киеву. Также 51% респондентов уверены, что США сделали достаточно для поддержки киевского режима.

Президент Байден 10 августа запросил одобрение конгресса на очередной пакет помощи Украине стоимостью 24 млрд долларов. 13,1 млрд планируется потратить на оружие для Киева и опустевшего арсенала Пентагона. 8,5 млрд потратят на экономическую и гуманитарную помощь Украине и странам, «втянутым в конфликт».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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