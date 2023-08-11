«Соседей не выбирают»: Минск пытался наладить диалог с Варшавой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИДу предложить западным соседям план добрососедства и мира. По его мнению, нельзя терять связи со странами Евросоюза, в том числе с Польшей.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока – сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», – приводит слова президента агентство «БелТА».

Лукашенко поручил правительству связаться с Варшавой, чтобы наладить диалог. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от добрых намерений польских властей.

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», – заявил Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас в мире нарастает турбулентность, но уже скоро «произойдут серьезные изменения в мире». По мнению белорусского лидера, эти изменения могут наступить уже в 2024-2025 годах.

В Польше заявили, что вместе с Литвой прорабатывают закрытие всех погранпереходов с Белоруссией в случае необходимости. Также Варшава намерена нарастить военную группировку около белорусской границы до 10 тыс. человек.

Минск, Наталья Рязанова

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