ЕС потратил €20 млрд на военную помощь Украине

Евросоюз потратил около 20 млрд евро на военную помощь для Украины, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он отметил, что сумма затрат продолжает расти.

«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 млрд евро», – цитируют чиновника «Известия».

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в «Европейском фонде мира» заканчиваются деньги после отправки помощи Украине. Он призвал вложить в фонд еще 3,5 млрд евро, чтобы отправлять Киеву больше оружия. Страны ЕС согласились пополнить фонд. Брюссель планирует создать фонд на 20 млрд евро для военной поддержки Киева в течение следующих четырех лет.

Брюссель, Наталья Рязанова

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