Зеленского не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украина не внесена внесли в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать визита украинского президента Владимира Зеленского на мероприятие, Пардеши уточнил, что в списке приглашенных значатся девять стран, а Украина не входит в их число. На саммит, по его словам, приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур, передает РБК.

Спецпредставитель Индии при этом отрицательно ответил на вопрос, будет ли Индия предпринимать попытки объединить страны глобального Юга против России по украинскому конфликту. Он пояснил, что G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий. Пардеши допустил обсуждение на саммите последствий конфликта, но не пути его урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели не намерен проводить встречи по Украине на полях G20.

Напомним, в июле министры финансов и главы Центробанков «Большой двадцатки» не смогли принять совместное заявление из-за расхождений по ситуации на Украине.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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