Швеция выделила $314 млн на военную помощь Украине

Власти Швеции одобрили выделение 3,4 млрд крон или 314 млн долларов на военную помощь Украине. Киеву планируется отправить боеприпасы и запчасти для танков.

Шведский парламент и финансовый комитет собрались внепланово для одобрения новых расходов. Министр обороны королевства Пол Йонссон отметил, что Киеву больше всего нужны именно боеприпасы и комплектующие для ремонта бронетехники. В пакет включат запчасти для шведских танков и артиллерийского орудия Archer, пишут «Известия».

Накануне госдеп США объявил о выделении 200 млн долларов для покупки оружия и военной техники для Украины. Киеву отправят боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерии и противотанковых систем.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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