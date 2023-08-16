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NewDayNews.ru

Среда, 16 августа 2023, 12:14 мск

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Трамп заявил, что Байден попал под контроль Киева и Пекина

Фото: bloomberg.com

Президент США Джо Байден попал под контроль Украины и Китая, откуда получал взятки, заявил бывший глава государства Дональд Трамп. Он уверен, что за границей знают обо всех ошибках нынешнего хозяина Белого дома.

«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нем все, обо всех его ошибках», – заявил Трамп.

По его мнению, семья Байдена получила более 20 млн долларов, которыми президента теперь и «шантажируют», написал политик в своей социальной сети Truth Social.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что Джо Байден много раз участвовал в делах своего сына, а Хантер Байден получал деньги от Китая и Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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